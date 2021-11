Köln will Weihnachtsmärkte unter 2G-Bedingungen

Kökn (dpa)

In Köln sollen die Weihnachtsmärkte unter 2G-Bedingungen stattfinden. Wie bei den Feierlichkeiten zum Karnevalsbeginn am 11.11. sollten nur Geimpfte und Genesene zugelassen werden, entschied der Krisenstab der Stadt am Freitag. Die Zustimmung des Landes NRW stehe noch aus.

Von dpa