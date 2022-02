Kölner Bezirksparlament stimmt gegen Maus-Ampelmännchen

Aus die Maus: In einem Kölner Bezirksparlament ist die Idee für eine Ampel mit Motiven der Maus aus der berühmten «Sendung mit der Maus» durchgefallen. Der von der örtlichen SPD gestellte Antrag wurde in einer Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt abgelehnt. «Ich find's einfach nur schade», sagte SPD-Vertreter Tim Cremer am Dienstag.

Der Antrag war bereits im vergangenen Jahr formuliert worden. Die SPD führte als Begründung unter anderem den fünfzigsten Geburtstag der Maus im Jahr 2021 an. «Die Maus und ihre kleinen Begleiter Elefant und Ente sind Symbole des WDR, aber auch der Stadt Köln, in der der WDR seinen Hauptsitz hat. Sie sind echte kölsche Berühmtheiten», hieß es darin. Zudem eigne sie sich für eine Ampel. «Da die Maus bereits in ihrer Grundfarbe orange ist, wird sie als Signalgeberin stehend in Rot unmittelbar erkannt werden», stand in dem Papier.

Standort der Ampel sollte eine Kreuzung in der Nähe des WDR sein. Ampeln mit alternativen Symbolen sind mittlerweile in vielen Städten Realität - in Mainz etwa blinkt seit 2016 ein Mainzelmännchen.

Der Kölner Stadtrat verwies die Sache an die Bezirksvertretung, die Ende Januar darüber abstimmte - und ablehnte. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtete.