Kölner Clubchef rät: Jugendfußball statt WM-Spiele in Katar

Köln (dpa)

Der 1. FC Köln will die anstehende Fußball-WM in Katar öffentlich anders begleiten, als bei den vergangenen Turnieren. Statt die Spiele zu schauen und in den Vereinsmedien darüber zu berichten, werde es unter anderem «über unsere Kanäle alternative Veranstaltungshinweise für Köln und Umgebung geben», sagte Vereinspräsident Werner Wolf in einem gemeinsamen Interview mit Sportgeschäftsführer Christian Keller auf der Homepage des Bundesligisten. Und Wolf kündigte an: «Wir werden unsere Reichweite nutzen, um über Interviews kritischen Stimmen eine Plattform zu bieten.»

Von dpa