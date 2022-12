Kölner «Cold Case» von 1988 wird Thema bei «Aktenzeichen XY»

Mehr als 30 Jahre nach dem Tod einer Frau während der Karnevalszeit in Köln erhofft sich die Polizei neue Hinweise zu der Tat oder dem Täter. Der Fall soll am Mittwoch (7. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF) Thema bei «Aktenzeichen XY ... ungelöst» im ZDF werden, wie aus einer Mitteilung zur Sendung hervorgeht.

Den Angaben zufolge feierte die damals 24-Jährige im Februar 1988 in einer Disco, bis sie sich entschloss, weiterzuziehen. Etwa 600 Meter vom Nachtclub entfernt wurde sie dann angegriffen, geschlagen und schließlich erwürgt. Die Tat soll sich hinter einem Bierstand ereignet haben - in Köln war damals Karnevalszeit. Das Motiv in dem «Cold Case» - also dem «kalten Fall», der ungelöst ist - gilt bislang als unbekannt. Der Täter soll aber die Handtasche der jungen Frau mitgenommen haben.

Die Kölner Polizei erhofft sich nun neue Hinweise. Kriminalhauptkommissar Markus Weber, der Leiter der Kölner Ermittlungsgruppe «Cold Cases», wird in der Sendung als Gast erwartet.