Kölner Fans feiern in Nizza: Bürgermeister verärgert

Köln (dpa)

Mit Karnevalshits und einem großen Umzug haben Tausende Fans des 1. FC Köln die Rückkehr ihres Vereins in die Gruppenphase eines Europapokals gefeiert. Vor dem ersten Spiel in der Conference League beim OGC Nizza an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) zogen Schätzungen zufolge rund 10.000 Anhänger des Fußball-Bundesligisten durch die südfranzösische Stadt.

Von dpa