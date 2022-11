Kölner Fußballprofi Dietz fehlt mit Kreuzbandriss monatelang

Köln (dpa)

Der 1. FC Köln muss den nächsten schweren personellen Rückschlag verkraften. Florian Dietz wird dem Fußball-Bundesligisten wegen eines Kreuzbandrisses monatelang fehlen. Das teilten die Kölner am Dienstag mit. Der 24-Jährige hatte sich am Sonntag beim 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim nach seiner Einwechslung verletzt. Eine genaue MRT-Untersuchung brachte nun die Kreuzbandriss-Diagnose. Dietz soll an diesem Mittwoch bereits operiert werden.

