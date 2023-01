Kölner Haie binden Brady Austin langfristig

Köln (dpa/lnw)

Die Kölner Haie haben den Vertrag mit Brady Austin über die Saison in der Deutschen Eishockey Liga hinaus langfristig verlängert. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. «Brady ist mit seiner Präsenz und seiner Ruhe eine feste Größe in unserer Abwehr. Dazu kommt, dass er charakterlich einwandfrei ist, perfekt zu den Kölner Haien passt und ein Vorbild für unsere jungen Verteidiger ist», sagte Chefcoach Uwe Krupp über den kanadischen Verteidiger.

Von dpa