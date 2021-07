Kölner Haie holen «Zwei-Wege-Mittelstürmer»: Sheppard geht

Die Kölner Haie haben den Kanadier Quinton Howden für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Das teilte der achtmalige deutsche Meister am Samstag mit. Der «solide Zwei-Wege-Mittelstürmer» (Haie-Coach Uwe Krupp) spielte in der vergangenen Saison in Schweden für die Malmö Redhawks. Howden sammelte zudem in der nordamerikanischen Profiliga NHL bei den Florida Panthers und den Winnipeg Jets Erfahrung. Damit fangen die Haie den Verlust von James Sheppard auf, der aus familiären Gründen um eine Vertragsauflösung bat.