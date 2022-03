Kölner Jugendorchester tritt in New Yorker Carnegie Hall auf

Das Symphonische Jugendblasorchester der Rheinischen Musikschule Köln werde am Dienstag als Teil des New York Wind Band Festivals in dem berühmten Konzerthaus in Manhattan spielen, hieß es von der Carnegie Hall. Für das bereits seit rund 20 Jahren regelmäßig stattfindende Festival werden Orchester aus aller Welt ausgesucht. In diesem Jahr sind auch noch zwei Orchester aus den USA dabei. Das Kölner Orchester wird dirigiert von seinem Leiter Michael Rosinus.