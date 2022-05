Kölner Spielführerin Peggy Kuznik beendet ihre Karriere

Köln (dpa)

Peggy Kuznik vom 1. FC Köln beendet nach der Saison in der Fußball-Bundesliga der Frauen ihre Profikarriere. Das gab der rheinische Club am Mittwoch bekannt. Die Spielführerin des FC absolvierte insgesamt 307 Bundesligaspiele, in den vergangenen fünf Jahren alle für Köln. Die gebürtige Brandenburgerin, die 2004 U19-Weltmeisterin wurde, gewann mit dem 1. FFC Frankfurt die Champions League (2015), wurde UEFA-Cup-Siegerin 2005 mit dem 1. FFC Turbine Potsdam und zweimal deutsche Meisterin sowie viermal DFB-Pokalsiegerin.

Von dpa