Kölns Selke wohl nicht schwer verletzt

Selke war beim 0:0 in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen RB Leipzig nach einem Luftduell mit Willi Orban unglücklich mit dem linken Knie aufgekommen, direkt nach der Auswechslung nach nur 13 Minuten Einsatzzeit wurde dies auf der Bank dick bandagiert. «Durch das Luftduell war er leicht benommen und konnte nicht kontrollieren, wie er aufkommt», sagte Keller: «Danach hat er ein instabiles Gefühl im Knie gehabt.»

Zudem mit zerrissenem Trikot und sichtlich wütend war Selke vom Platz gehumpelt, nachdem er bereits beim 0:0 am Sonntag zuvor beim FC Schalke 04 zur Pause verletzt ausgewechselt werden musste. «Er ist sechs Wochen hier und hat drei Verletzungen gehabt. Davor in zehn Jahren nicht eine», sagte Trainer Steffen Baumgart: «Dass das einen Spieler ärgert, der was beweisen will, ist klar. Wir hoffen aber, dass es nicht so dramatisch ist.»