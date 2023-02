Kölns Thielmann schon wieder mit Muskelverletzung

Köln (dpa)

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss wegen einer Muskelverletzung schon wieder auf Offensivspieler Jan Thielmann verzichten. Die Diagnose gab der Verein am Sonntag bekannt. Der 20-Jährige hatte beim 0:3 am Samstag in Stuttgart schon eine Viertelstunde nach seiner Einwechslung in der 64. Minute verletzt wieder den Platz verlassen. Weil Trainer Steffen Baumgart schon fünfmal gewechselt hatte, musste der FC das Spiel in Unterzahl beenden.

Von dpa