Kölns Trainer Baumgart: Leipzigs 3:6-Pleite «nicht relevant»

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln lässt sich vor dem Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) nicht von der Auftaktpleite RB Leipzigs in der Champions League blenden. «Das ist nicht das Spiel, das für die Bundesliga relevant ist», sagte der 49-Jährige am Donnerstag zum 3:6 der Mannschaft seines Kollegen Jesse Marsch bei Manchester City. Er habe das Spiel auch nicht verfolgt, sondern lediglich «die Tore gesehen. Ich hatte einen schönen Abend in anderer Gesellschaft», sagte Baumgart.

Für den neuen Kölner Trainer gehört Leipzig «zum Besten, was die Bundesliga zu bieten hat». Vizemeister Leipzig liegt unter dem neuen Coach Marsch nach drei Niederlagen in den ersten vier Spielen - darunter das jüngste 1:4 gegen den FC Bayern - nur in der unteren Tabellenhälfte. Köln hingegen holte aus den ersten vier Partien sieben Punkte und musste sich in München nur knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Dieses Spiel sieht Baumgart als Maßstab dafür, wohin die Entwicklung seines Teams gehen solle. «Ich erwarte wie in München, dass wir unabhängig vom Ergebnis spielen», sagte der Ex-Stürmer und kritisierte das passive Verhalten nach der Führung beim SC Freiburg, das noch zum späten 1:1 geführt hatte. Und einen Sieg wie den der Kölner gegen Leipzig im April (2:1) wolle er in Zukunft auch nicht. Baumgart: «Dass sie damals gewonnen haben, war Zufall. Wenn man gewinnt, sollte schon etwas dahinterstecken.»

Nicht zur Verfügung stehen werden dem Trainer am Samstag Mittelfeldspieler Tim Lemperle, der im Training eine Sprunggelenkverletzung erlitt. Gesperrt nach einer Gelb-Roten Karte im Spiel in Freiburg ist Florian Kainz.