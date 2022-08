Körperverletzung aus mutmaßlich rassistischen Motiven

Bochum (dpa/lnw)

Wegen eines möglicherweise rassistischen Hintergrunds ermittelt der Staatsschutz in einem Körperverletzungsdelikt. Am frühen Sonntagmorgen sei ein 28 Jahre alter Mann den eigenen Angaben zufolge zu Fuß auf einer Straße Richtung Bochumer Hauptbahnhof unterwegs gewesen, als er von einer Gruppe von fünf bis sechs Personen wegen seiner Herkunft rassistisch beleidigt worden sei. Als er die Personen darauf angesprochen habe, sei er von ihnen zu Boden gebracht und getreten worden, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei sei der 28-Jährige leicht verletzt worden.

Von dpa