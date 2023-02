Körperverletzung und Betrug: Ermittlungen gegen Arzt

Oberhausen (dpa/lnw)

Ein Facharzt aus Oberhausen soll Aufklärungsgespräche mit Patienten unterlassen und Abrechnungen manipuliert haben. Gegen den 45-Jährigen werde wegen gewerbsmäßigen Betrugs, fahrlässiger und vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Mann sei mehrere Jahre lang als Chefarzt in einem Oberhausener Krankenhaus beschäftigt gewesen. Dabei soll er sich in über 100 Fällen durch Abrechnungsbetrug bereichert haben. Zudem soll er vor Operationen verpflichtende Gespräche mit Patienten mehrfach zu spät oder gar nicht durchgeführt haben.

Von dpa