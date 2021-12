Koffer mit Drogen in der Bahn vergessen: Strafverfahren

Essen (dpa/lnw)

Einen Koffer mit Drogen hat ein 29-Jähriger in der S-Bahn vergessen. Ein 27 Jahre alter Reisender habe das Gepäckstück im Essener Hauptbahnhof zum Infoschalter der Deutschen Bahn gebracht, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Darin hätten die Beamten am Freitagabend geringe Mengen Marihuana sowie Zubehör sichergestellt.

Von dpa