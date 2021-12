Kohler: FCB-Spieler im Vorteil gegen Dortmund

Der ehemalige Nationalspieler Jürgen Kohler sieht den FC Bayern München im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag im Vorteil. «Die Bayern haben mehr Spieler, die eine Partie auch mal mit einer Aktion entscheiden können. Neben (Robert) Lewandowski und (Manuel) Neuer, die seit Jahren Weltklasse verkörpern, haben sie noch Thomas Müller, der für die Spielweise und die Kommunikation sehr wichtig ist», sagte Kohler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch). In seiner aktiven Zeit spielte der Verteidiger sowohl für den BVB wie auch den FC Bayern.

Auch Leon Goretzka und Joshua Kimmich zählte Kohler auf - sieht den derzeit wegen einer Coronainfektion nicht einsatzfähigen Mittelfeldspieler aber noch nicht auf der obersten Leistungsstufe angekommen. Kimmich habe «auch noch das eine oder andere Defizit und ist noch kein Weltklassespieler. Er ist erst auf dem Weg dahin, er wird immer wieder Spiele haben, in denen er mittelbar oder unmittelbar die Schuld an Gegentoren trägt.» Kohlers Fazit: «Die Bayern haben einfach eine größere Auswahl an Spielern, die Spiele entscheiden können.»

Vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag hat der Tabellenführer aus München einen Punkt Vorsprung auf Dortmund.