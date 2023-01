Kokain in Bananenkisten für Tafel: Drogen aus Kolumbien

Attendorn (dpa/lnw)

Mehrere Kilogramm Kokain, die Mitarbeiter der Tafel in Attendorn vor Weihnachten in Bananenkisten entdeckt hatten, stammen aus Kolumbien. Eine Polizeisprecherin sagte am Donnerstag, der noch unbekannte Absender aus Kolumbien habe die Kisten den Ermittlungen zufolge an den falschen Absender geschickt. So seien die insgesamt 14 Kilogramm Kokain bei einem Supermarkt im Sauerland angekommen. Dort waren die Kisten ungeöffnet aussortiert worden und an die Tafel in Attendorn im Kreis Olpe gegangen.

Von dpa