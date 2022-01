Kollision mit Stadtbahn: Fußgänger stirbt im Krankenhaus

Nach einer Kollision mit einer Stadtbahn in Köln ist ein 79 Jahre alter Fußgänger im Krankenhaus gestorben.

Nach Polizeiangaben von Montag erlag der Mann am Wochenende seinen Verletzungen. Der 79-Jährige war nach ersten Ermittlungen am Freitagmorgen beim Überqueren einer Ampel von der Stadtbahn der Linie 12 erfasst worden. Er starb demnach am Samstagmorgen. Die Polizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.