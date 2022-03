Konfliktbarometer 2021: 20 Kriege weltweit registriert

Heidelberg (dpa)

Konfliktforscher haben im vergangenen Jahr 20 Kriege weltweit verzeichnet - einen weniger als im Jahr zuvor. Das teilte das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) am Freitag mit. Die Statistik ist mittlerweile von der traurigen Wirklichkeit eingeholt worden: der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der seit einem Monat tobt, ist als Krieg in der Aufzählung für 2021 nicht berücksichtigt. Im Gegenteil, mit Blick auf das vergangene Jahr berichtet das Institut sogar von Entspannung: «Der Konflikt in der Donbass-Region zwischen Separatisten und der ukrainischen Regierung deeskalierte von einem begrenzten Krieg zu einer gewaltsamen Krise.»

Von dpa