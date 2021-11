Kontrolle auf der A61 von Polizei und Zoll

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Polizei und das Hauptzollamt Köln haben am Donnerstag eine Fahrzeugkontrolle an mehreren Stellen der A61 durchgeführt. Die Beamten setzten ein mobiles Röntgengerät ein, mit dem insgesamt 22 Lastwagen und drei Sprinter durchleuchtet wurden. Zudem suchten Spürhunde nach verdächtiger Ware. Ergebnis: «Es wurden heute weder Zigaretten noch Drogen bei der Kontrolle gefunden», teilte der Sprecher des Hauptzollamtes Köln am Donnerstag mit.

Von dpa