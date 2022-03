Konvent der CDU NRW beschließt Wahlprogramm

Düsseldorf (dpa)

Sieben Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die regierende CDU ihr Wahlprogramm beschlossen. Ein Konvent mit rund 300 Delegierten habe in einer zunächst internen Sitzung einstimmig für das Programm gestimmt, sagte ein Parteisprecher am Samstag. Anschließend wollte der CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Hendrik Wüst das Programm im Kölner Palladium öffentlich vorstellen. Wüst ist auch Spitzenkandidat der CDU für die Wahl am 15. Mai.

Von dpa