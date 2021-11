Kopfhörer auf Gleis gefallen: Zug zu Notbremsung gezwungen

Weil ihm seine Kopfhörer runtergefallen sind, ist ein 22-Jähriger in Düsseldorf auf die Gleise gegangen und hat eine S-Bahn zur Notbremsung gezwungen.

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Der Mann sei am Mittwochmorgen im Gleisbereich gewesen, als die S-Bahn in den Bahnhof Düsseldorf-Eller Süd einfuhr, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Der 46-jährige Lokführer konnte gerade noch bremsen und brachte den Zug zehn Meter vor dem Mann zum Stehen. Der 22-Jährige habe erst dann seine Kopfhörer gefunden, sagte eine Sprecherin. Den Düsseldorfer erwarte nun ein Strafverfahren. Bei der Notbremsung wurden keine Fahrgäste verletzt. Es kam zu Verspätungen im Bahnverkehr.