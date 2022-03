Kostenexplosion bei Sanierung von Kölner Rheinbrücke

Köln (dpa/lnw)

Kostenexplosion bei Rheinbrücken-Sanierung in Köln: Die Instandsetzung der Mülheimer Brücke wird nach neuen Berechnungen der Stadt fast doppelt so teuer wie angenommen. Die Gesamtkosten würden voraussichtlich bei rund 302 Millionen Euro liegen - statt zunächst geplanter 164 Millionen Euro, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

Von dpa