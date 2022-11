Kovac gibt Flick keinen Rat: «Habe ich auch nicht gemocht»

Wolfsburg (dpa)

Beim Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund treffen am Dienstagabend auch mehrere WM-Kandidaten aufeinander. Lukas Nmecha und Maximilian Arnold beim VfL, Youssoufa Moukoko, Julian Brandt und Marco Reus beim BVB: Sie alle haben noch die Hoffnung, von Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag in den deutschen WM-Kader berufen zu werden.

Von dpa