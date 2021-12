Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Krankenwagen gestorben

Ein schwerer Unfall, bei dem eine Frau getötet und fünf weitere Beteiligte schwer verletzt wurden, hat sich am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr im Feierabendverkehr auf der B 525 in Höhe des Coesfelder Ortsteils Goxel ereignet.

Der Krankenwagen, der auf der B 525 am Donnerstagnachmittag aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten war, kippte durch die Wucht des Aufpralls sofort um..

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Rettungswagen, der auf der Bundesstraße in Richtung Gescher unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Pkw zusammengestoßen. Die Fahrerin des Kleinwagens erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Die Fahrerin eines weiteren Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle hinein. Mit einem Hubschrauber und fünf Rettungswagen wurden die Verletzten, darunter der Fahrer, eine Rettungsassistentin und eine Patientin aus dem Rettungswagen, in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Coesfeld war mit zehn Fahrzeugen im Einsatz. Experten der Polizei aus Recklinghausen untersuchten den Unfallort. Ein Sachverständiger der Dekra sicherte Spuren. Die B 525 musste bis in den Abend hinein voll gesperrt werden.