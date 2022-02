Krefeld Pinguine verpflichten Hoeffel bis Saisonende

Krefeld (dpa/lnw)

Die Krefeld Pinguine haben für den Saison-Endspurt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Mike Hoeffel verpflichtet. Das teilte der Tabellen-13. am Donnerstag mit. Der 32 Jahre alte Amerikaner mit deutschem Pass stand in der vergangenen Saison bei den Iserlohn Roosters unter Vertrag, fiel aber aufgrund einer Hüftoperation aus.

Von dpa