Kreis durfte Westfleisch schließen

Verwaltungsgericht in Münster gibt Behörde in Coesfeld recht

Der Kreis Coesfeld hat den Schlacht- und Zerlegebetrieb von Westfleisch in Coesfeld zurecht geschlossen, nachdem es dort zu einem Corona-Ausbruch gekommen war. Das hat das Verwaltungsgericht in Münster am Donnerstag entschieden. Die Westfleisch SCE mbH ist damit mit ihrem Versuch gescheitert, die Schließung ihres fleischverarbeitenden Betriebs in der Bauerschaft Stockum als rechtswidrig darstellen zu lassen. Dafür hatte die Fleischfirma den Kreis Coesfeld vor dem Verwaltungsgericht verklagt. Die Behörde hatte den Schlacht- und Zerlegebetrieb im Mai 2020 für zehn Tage stillgelegt, nachdem unter den Mitarbeitern dort Corona ausgebrochen war. Nach eigenen Angaben ist Westfleisch dabei „sicherlich ein Schaden von einer Million Euro entstanden“.