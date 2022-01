Kreis Heinsberg: Keine Corona-Zahlen mehr auf Homepage

Heinsberg (dpa/lnw)

Der Kreis Heinsberg veröffentlicht auf seiner Homepage keine Zahlen zu Corona-Neuinfektionen mehr. «Aufgrund von Meldungsrückständen, Verzögerungen in den Laboren und einer nicht zu erfassenden Dunkelziffer sind die Zahlen zu ungenau und vermitteln kein realistisches Bild über die Infektionslage», teilte der Kreis am Montag auf seiner Homepage mit. Eine Zusammenstellung der Zahlen gebe es aber weiterhin beim Robert Koch-Institut (RKI) und dem Landeszentrum Gesundheit. Die Gesundheitsämter der Kreise und Städte melden die Neuinfektionen an das RKI.

Von dpa