Kreise warnen vor großen Haushaltslücken ab 2023

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die 31 Kreise in Nordrhein-Westfalen befürchten ab 2023 erhebliche Haushaltslücken. Die Hilfen von Bund und Land für die Kosten der Corona-Pandemie reichten nicht, um der angespannten Finanzsituation in vielen Kommunen entgegenzuwirken, teilte der Landkreistag NRW am Freitag in Düsseldorf mit. Der Ukraine-Krieg und der Einbruch globaler Lieferketten brächten weitere Risiken mit sich.

Von dpa