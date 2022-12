Kreuzer kann sich Stindl-Rückkehr zu Karlsruhe vorstellen

Karlsruhe (dpa)

Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC kann sich eine Rückkehr von Lars Stindl vorstellen. «Wenn es so ist, dass es ihn wirklich im Sommer wieder in die Heimat zieht und er noch Fußball spielen will, werden wir uns mit dem Thema absolut beschäftigen», sagte Kreuzer im Interview der «Badischen Neuesten Nachrichten» (Freitag) über den 34-Jährigen.

Von dpa