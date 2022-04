Als erstes Bundesland bietet Nordrhein-Westfalen demnächst Vernehmungen durch die Polizei auch online an.

Bis zum Jahresende soll in allen 47 Kreispolizeibehörden des Landes die Befragung von Opfern und Zeugen per Video möglich sein. „Das bringt Erleichterungen für Kripo und Bürgerinnen und Bürger mit sich“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag. Auch Online-Vernehmungen von Tatverdächtigen werde es geben, zumindest im Bereich der Kleinkriminalität.