Krischer stellt günstigere Ticket-Alternativen in Aussicht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zur Einführung des bundesweit gültigen 49-Euro-Deutschlandtickets hat Landesverkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) günstigere Alternativen in NRW in Aussicht gestellt. Man werde dann sicher «weitere Tarifangebote haben, die auf dem Ticket aufbauen», sagte Krischer der «Rheinischen Post» (Montag). «Wir sprechen gerade über die Weiterentwicklung der Tickets für Studierende, für Auszubildende und auch der Sozialtickets, was wir alles heute schon haben.» Für das Jobticket gebe es bereits «ein hervorragendes Angebot».

Von dpa