Kritik an geplantem Ausweichdatum für Rosenmontagszug

Düsseldorf (dpa)

Der geplante Termin für den verschobenen Düsseldorfer Rosenmontagszug hat Kritik auf sich gezogen. Am 8. Mai werde in mehreren europäischen Ländern der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht, teilte ein Sprecher des Bündnisses «Düsseldorf stellt sich quer» am Donnerstag mit. «Wir hätten uns bei der Wahl des neuen Termins für den Rosenmontagszug mehr Sensibilität bei den Veranstaltern gewünscht.» Auch die Linken im Düsseldorfer Stadtrat forderten ein anderes Ausweichdatum.

Von dpa