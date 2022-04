Kritik an Wegfall von Wasserkraft-Förderung reißt nicht ab

Laut dem Anfang April von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgelegten «Osterpaket» zum Ausbau erneuerbarer Energien sollen kleine Wasserkraftanlagen bis 500 Kilowatt «wegen ihrer besonderen gewässerökologischen Auswirkungen» künftig nicht mehr gefördert werden. Nach Angaben des BDEW sieht die Bundesregierung die Streichung der Vergütung für den Neubau und die Ertüchtigung von Anlagen dieser Größenordnung vor.

Der Landesverband Erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen hatte den Gesetzentwurf Anfang der Woche als für die Wasserkraft «völlig fehlgeleitet» bezeichnet. «Diese völlig unerwartete Neuausrichtung der Wasserkraftförderung passt überhaupt nicht in die Zeit, in der jede regenerative Kilowattstunde zählt, um die Importabhängigkeit im Energiesektor zu senken», sagte der Vorsitzende des Verbandes, Reiner Priggen. Nach seinen Angaben haben von den bundesweit etwa 7300 Wasserkraftwerken rund 90 Prozent eine Leistung von weniger als 500 Kilowatt. «Nach vorliegenden Statistiken versorgen allein die kleinen Wasserkraftwerke mehr als eine Million Haushalte bundesweit mit sauberem Strom.» Durch eine Modernisierung lasse sich in der Regel rund 20 Prozent mehr Wasserkraftstrom erzeugen.