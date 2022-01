Kroos lobt Eberl: Manager und Typ «mit richtig großen Eiern»

Eberl hatte am Freitag in einer Pressekonferenz unter Tränen seinen Rücktritt erklärt. «Die Person Max Eberl ist erschöpft und müde. Ich habe keine Kraft mehr, diesen Job so auszuüben, wie es der Verein benötigt», sagte der 48-Jährige, der seit 1999 im Verein war und dort seit 2008 als Sportdirektor tätig: «Ich will einfach raus, ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Ich will Spaß haben. Ich will Max Eberl sein.»

Auch Jörg Neblung, der Berater des früheren Nationaltorhüters Robert Enke, lobte Eberl für seinen Schritt. «Und dann sind da noch die Leute, die meinen, dass sich seit dem Tod von Robert Enke gar nichts geändert hat. Heute muss man sich nicht mal die Mühe machen hinzuschauen. Max Eberl zeigt uns, wie man zu seinen Schwächen im Jahr 2022 stehen kann. Danke Max!», twitterte Neblung. Der an Depressionen erkrankte Enke hatte sich am 10. November 2009 das Leben genommen.