Köln (dpa)

Der Künstler Markus Lüpertz hat Corona. Der 80-Jährige habe am Wochenende bereits Erkältungserscheinungen gehabt und sei am Montag dann positiv getestet worden, sagte Helmut Haumann, Vorsitzender des Fördervereins Romanische Kirchen Köln. Eigentlich wollte Lüpertz am Montag zwei neue von ihm gestaltete Fenster in der Kirche St. Andreas in Köln vorstellen.

Von dpa