Künstlerin Abramović zeigt Performance mit ihren Studenten

Essen (dpa)

Die weltbekannte Performance-Künstlerin Marina Abramović und ihre Studenten zeigen im Sommer eine Langzeit-Performance am Museum Folkwang in Essen. Das Projekt werde zwischen dem 30. Juni und 9. Juli im Museum Folkwang in einer auf neun Tage angelegten «Long Durational Performance» im Museum Folkwang präsentiert, teilten die Hochschule und das Museum am Freitag mit.

Von dpa