Kunst-Diebstahl: Verdächtige Frau wurde mehrfach gesehen

Bielefeld (dpa/lnw)

Nach dem Diebstahl eines Gemäldes aus einem Museum in Bielefeld hat die Polizei erste Hinweise zum Verhalten einer tatverdächtigen Frau erhalten. Die bisher unbekannte Frau soll am Mittwoch gegen 15 Uhr einen Passanten angesprochen haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie habe sich nach dem Weg zum Ravensberger Park erkundigt, wo sich auch das Museum befindet. Eine große dunkle Mappe, in der das Gemälde mutmaßlich transportiert wurde, habe sie zu diesem Zeitpunkt nicht bei sich getragen.

Von dpa