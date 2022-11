Kunstpreis des Landes geht an Bühnenbildner Johannes Schütz

Bühnenbildner und Regisseur Johannes Schütz erhält in diesem Jahr den mit 25.000 Euro dotierten Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Der 72-Jährige habe die Jury mit seinem herausragenden künstlerischen Gesamtwerk überzeugt, teilte das Kulturministerium am Montag in Düsseldorf mit.

Schütz habe über Jahrzehnte Bühnenbilder in NRW und Deutschland geprägt wie kaum ein anderer, erklärte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). «Seine Arbeiten besitzen eine ästhetische Qualität, die international Maßstäbe setzt.» Zurzeit sind Schütz' Kulissen in mehreren Inszenierungen am Schauspielhaus Bochum zu sehen. Die Preisverleihung ist für den 21. November geplant.

Schütz wurde 1950 in Frankfurt am Main geboren und lebt in Berlin. Er arbeitete an großen Schauspiel- und Opernhäusern im deutschsprachigen Raum sowie international, in den 1980er Jahren kam er ans Schauspielhaus Bochum. «Er schuf zudem Bühnenbilder an vielen Theaterhäusern in Nordrhein-Westfalen unter anderem am Schauspiel Köln, am Düsseldorfer Schauspielhaus und an den Wuppertaler Bühnen.» Von 2010 bis 2019 leitete er die Bühnenbildklasse an der Düsseldorfer Kunstakademie.

Der Kunstpreis Nordrhein-Westfalen war vergangenes Jahr neu aufgelegt worden. Er wird an Künstler mit enger Beziehung zum Land Nordrhein-Westfalen verliehen. Erste Preisträgerin war im vergangenen Jahr die bildende Künstlerin Mary Bauermeister.