Kurioser Überfall: Pistole mit Daumen und Zeigefinger

Overath (dpa)

Kurioser Banküberfall-Versuch: Eine Frau hat in Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) aus Daumen und Zeigefinger eine Pistole geformt und Geld gefordert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, betrat die Frau mit einem Motorradhelm auf dem Kopf die Bankfiliale und verlangte am Kundenschalter die Herausgabe von 150.000 Euro. Als die Angestellte dies nicht ernst nahm, schrieb die Frau ihre Forderung auf einen Zettel. Einige Zeit später warf sie dann ihren Helm in einen Mülleimer. Die Polizei nahm die wahrscheinlich psychisch kranke 35-Jährige später kurzzeitig fest und ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung.

