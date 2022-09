Kutschaty fordert Schutzschirm für Stadtwerke

Viersen (dpa/lnw)

Thomas Kutschaty, Partei- und Fraktionschef der NRW-SPD, hat einen Schutzschirm für Stadtwerke gefordert. So könne man die Energieversorgung absichern und Zahlungsausfälle auffangen, sagte Kutschaty am späten Samstagnachmittag beim Landesverbandstag von Haus & Grund in Viersen. Ohne einen solchen Schutzschirm würden die Kommunen schnell in Schwierigkeiten geraten, so der Oppositionsführer.

Von dpa