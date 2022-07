Kutschaty: Hilfen für Rentner und Gratis-ÖPNV für Kinder

Düsseldorf (dpa/lnw)

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty hat angesichts der aktuellen Inflation ein Unterstützungspaket für Rentnerinnen und Rentner gefordert. Die Hälfte aller Rentner erhalte weniger als 1000 Euro im Monat, Frauen im Schnitt nur 740 Euro, so Kutschaty: «Zu viele geraten jetzt in Not. Wir müssen ihnen helfen», so der SPD-Politiker zur «Rheinischen Post».

Von dpa