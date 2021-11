Kutschaty kritisiert Maßnahmen in Braunkohleregion

Düsseldorf (dpa/lnw)

SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat die bisherigen Maßnahmen zum Abfedern des Ausstiegs aus der Braunkohleförderung in Nordrhein-Westfalen als unzureichend kritisiert. «Wir müssen den Strukturwandel beschleunigen. Ein weiterer Radweg, eine neue Bushaltestelle, ein neues Bergbaumuseum oder eine Außenstelle des Forschungszentrums Jülich - das ist für mich noch kein richtiger Strukturwandel», sagte der nordrhein-westfälische SPD-Partei- und Landtagsfraktionschef am Samstag in Düsseldorf beim Festakt zum 75-jährigen Jubiläum der SPD-Landtagsfraktion.

