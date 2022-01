Kutschaty: Rau würde auch heute Worte der Versöhnung finden

«Manche lehnen den Weg, mit Impfungen und Schutzmaßnahmen diese Situation zu bewältigen, gänzlich ab. Sie demonstrieren gegen die Corona-Politik. Das ist ihr gutes Recht. Doch diese Demonstrationen radikalisieren sich», so Kutschaty. «Doch längst nicht alle, die dort demonstrieren, sind rechtsextrem oder radikal. Mit ihnen wollen und müssen wir im Gespräch bleiben.» Das sei es, «was uns Johannes Rau immer vorgelebt hat. Sein Andenken müssen wir bewahren.»

Kutschaty legte am Donnerstagmorgen eine weiße Rose an Raus Denkmal nahe dem Landtag in Düsseldorf nieder. Der gebürtige Wuppertaler Rau war NRW-Ministerpräsident und zwischen 1999 und 2004 Bundespräsident. Er starb am 27. Januar 2006.