Kutschaty: SPD kann selbstbewusst Regierungsbildung angehen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die SPD kann nach den Worten ihres nordrhein-westfälischen Landesvorsitzenden Thomas Kutschaty selbstbewusst die Bildung einer neuen Bundesregierung angehen. «Wir können sehr selbstbewusst in die kommenden Tage gehen und werden dies bei der Gestaltung der Regierung auch tun», erklärte Kutschaty am Sonntagabend in einer Mitteilung. Er fügte hinzu: «Die SPD ist wieder da.» Die Bürgerinnen und Bürger könnten sich darauf verlassen, dass die SPD mit dem Wahlergebnis verantwortungsvoll umgehen werden. «Es ist ein Regierungsauftrag für Olaf Scholz», betonte Kutschaty.

Von dpa