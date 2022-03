Ladendiebe auf der Flucht verletzen Baumarkt-Mitarbeiter

Hennef (dpa/lnw)

Bei einer halsbrecherischen Flucht haben zwei mutmaßliche Ladendiebe in Hennef bei Bonn den Mitarbeiter eines Baumarktes verletzt. Das Duo habe Schraubenschlüssel im Wert von mehr als 1000 Euro mitgehen lassen, sei aber dabei beobachtet worden, berichtete die Polizei in Siegburg am Montag.

Von dpa