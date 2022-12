Lahm setzt für die EM 2024 auf neues Wir-Gefühl

Köln (dpa)

Der frühere Nationalspieler Philipp Lahm und die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker sehen sich angesichts der gerade stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar darin bestärkt, bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland für ein Miteinander einzutreten. «Ich wünsche mir für die Euro 2024 eine Aufbruchstimmung und ein neues Wir-Gefühl. Dies kann so ein großes Ereignis schaffen. Beim Fußball kommen viele Menschen zusammen, uns ist es wichtig, eine Verbindung zu schaffen in einem demokratischen Land», sagte Lahm am Donnerstag beim Besuch in Köln, eine von zehn deutschen Gastgeberstädten in denen die EM im Sommer 2024 ausgetragen wird.

Von dpa