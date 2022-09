Land: 1000 Lehrerstellen für ukrainische Schüler finanzieren

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für Geflüchtete aus der Ukraine will die nordrhein-westfälische Landesregierung noch im laufenden Jahr zusätzlich mehr als 570 Millionen Euro bereitstellen. Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung eines Nachtrags zum Etat 2022 an.

Von dpa