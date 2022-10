Land stützt Tafeln mit rund zwei Millionen Euro

Wuppertal (dpa/lnw)

Die Tafeln und weitere Lebensmittelverteiler in Nordrhein-Westfalen will das Land angesichts der Preisexplosion mit rund zwei Millionen Euro stützen. Gesundheits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) gab am Donnerstag anlässlich eines Termins in Wuppertal bekannt, dass die schwarz-grüne Landesregierung ein Hilfspaket in diesem Umfang geschnürt habe. «Die wichtige Arbeit der Tafeln und Lebensmittelverteiler darf nicht gefährdet werden. Deswegen hilft das Land nun erneut schnell und unbürokratisch, damit der laufende Betrieb aufrechterhalten werden kann», erklärte er.

Von dpa